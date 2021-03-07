VENUES: la clip di ''Whydah Gally'' da ''Solace''

30/07/21
NETHERBIRD
Arete
30/07/21
TRAGEDY
Disco Balls to the Wall
30/07/21
GROZA
The Redemptive End
30/07/21
FIMIR
Tomb of God
30/07/21
LANTLOS
Wildhund
30/07/21
PRAISE THE PLAGUE
The Obsidian Gate
30/07/21
SEETHER
Wasteland - The Purgatory
30/07/21
THE FIVE HUNDRED
A World on Fire
30/07/21
NITRATE
Renegade
30/07/21
STEPHEN CRANE & DUANE SCIACQUA
Big Guns
27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
30/07/21
PADOVA METAL FEST (day 1)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
07/08/21
CLUTCH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA
07/08/21
PAGAN FEST
ARCI LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
19/08/21
FRANTIC FEST (day 1)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE