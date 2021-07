METAL CHURCH: deceduto il cantante Mike Howe

27/07/2021 - 09:53 (452 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 18 Sempre peggio..r.i.p. 17 Brutta notizia, R.I.P. grande... 16 Oh Dio... Riposi in pace 15 mi spiace tantissimo. un grande cantante che rimarra' nella storia di u n certo tipo di us metal. ciao Mike 14 non ci credo. che botta! RIP Mike 13 Mi accodo al cordoglio generale... sono rimasto di sasso, buon viaggio. 12 … A few more years, a few more tears, Are we the losers in the game? RIP 11 PORCA PUTTANA!!!! 10 Non ci credo 9 L'avevo "scoperto" da poco apprezzandolo tantissimo in Blessingin disguise. 55 anni sono proprio pochi. 8 Uno dei miei cantanti preferiti. Tristezza infinita 7 No cavolo, che bruttissima notizia. Album come Blessing in Disguise hanno segnato la mia infanzia metallica, la sua voce era un marchio di fabbrica. Una gran tristezza… R.i.p. 6 Triste notizia😢 5 ma che cazzo... riposa in pace brother🤘🏻 4 Era il mio contante preferito dei metal church davvero dispiaciuto per la sua perdita. 3 Rip. 2 ma no! no! r.i.p. 1 Ma come??? Mi spiace tantissimo. RIP