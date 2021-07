ZZ TOP: cordoglio per la morte di Dusty Hill

28/07/2021 - 20:59



17 Noto che anche tu per esprimere Il tuo pensiero ti sei comunque connesso.....mi consola!🤟 16 Ma quale periodo e periodo. Si muore ogni anno da almeno...qualche milione di anni, soltanto che anni fa c'era solo il tg che nemmeno guardavate, e avevate più tempo per voi, ora siete "connessi" con questo mondo. vi piace condividere? bene, non condividete solo le stronzate e le fesserie, ma ora condividete (ed è tutto per voi) il dolore e le paure degli altri, tutto sul vostro groppone di condivisori globalizzati, ogni giorno, ogni minuto connessi con le tragedie di chiunque, e avvizzirete come delle piante rinchiuse in un armadio, svuotati dalla tristezza di gente che non conoscete nemmeno. 15 Ed io che speravo passassero dall'Italia per vederli per la prima volta dal vivo … 14 Le stagioni mortuarie ...... Spero che questa sia stata l'ultima morte illustre per quest'anno. Rip 13 Puttana troia 12 In questi due giorni sembra un bollettino di guerra. Rip 11 Che dispiacere, una coppia mitica, i barboni più famosi del mondo, e tanta, ma tanta buona musica. Addio Dusty. 10 Guardo la home, tre notizie su venti salutano per l'ultima volta pezzi di storia del rock e del metal. Che giornate... Riposa in pace Dusty. 9 Porco cazzo che periodo....ho ascoltato giusto sabato il greatest hits in macchina con gli amici. Una vera leggenda che ci lascia, ho imparato a suonare il basso anche grazie a lui.. adios Dusty, amigo mio 8 Che botte tutte di fila...rip 7 ...grande musicista .....r.i.p........ 6 NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! BASTA!!! 5 Onore ad un altro pezzo di storia! 4 Non ho parole .... 3 rip 2 . E vabbeh... Poi basta grazie. Rip. . E vabbeh... Poi basta grazie. Rip. 1 Buon viaggio Dusty... eri già una leggenda alla fine degli anni Sessanta con i Moving Sidewalks e lo sei rimasto fino all'ultimo giorno.