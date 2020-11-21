FIRSTBORNE: ascolta il nuovo singolo ‘‘The Bidding’’

06/08/21
CIRCUS OF ROCK
Come One, Come All
06/08/21
BLOOD RED SAINTS
Undisputed
06/08/21
MAYANK
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06/08/21
SERJ TANKIAN
Cinematique Series: Illuminate
06/08/21
LONG SHADOWS DAWN
Isle of Wrath
06/08/21
NYTT LAND
Ritual
06/08/21
LINGUA IGNOTA
Sinner Get Ready
06/08/21
FEUERSCHWANZ
Die Letzte Schlacht
06/08/21
SERJ TANKIAN
Cinematique Series: Violent Violines
06/08/21
ALIRIO
All Things Must Pass
01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
07/08/21
CLUTCH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA
07/08/21
PAGAN FEST
ARCI LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
19/08/21
FRANTIC FEST (day 1)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE
20/08/21
FRANTIC FEST (day 2)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE
21/08/21
FRANTIC FEST (day 3)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE
28/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day one)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
29/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day two)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
06/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA