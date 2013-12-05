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WATAIN: firmano con Nuclear Blast Records, al lavoro sul nuovo album
05/08/2021 - 16:10 (54 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
18/11/2018
Live Report
WATAIN + ROTTING CHRIST + PROFANATICA
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 11/11/18
07/04/2014
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