DREAM THEATER: disponibile un teaser dal nuovo ‘‘A View from the Top of the World’’

09/08/2021 - 15:53 (137 letture)



Simone "McCallon" Calloni 1 Partendo dal presupposto che i teaser vogliono dire poco e niente, questo estratto mi ha fatto spuntare il sorriso: buoni riff, buoni suoni e un "finale" (presumo sia l'inizio di una strofa in realtà) settantiano il giusto, con echi nemmeno tanto velati à la Steven Wilson. Vedremo.