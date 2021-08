DREAM THEATER: ascolta l'inedita ''The Alien'' da ‘‘A View from the Top of the World’’

13/08/2021



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 15 Comunque per sentire brani dal minutaggio alto emozionanti basta fare un salto della staccionata e andare in casa Fates Warning, direzione album dello scorso anno...Lì, di virtuosismi fine a sé stessi, manco l'ombra. 14 Che bello, prepariamo questa generazione alla rivelazione sulla Presenza Aliena. Finalmente dopo aver ammesso l'esistenza di oggetti volanti sconosciuti, ci si avvicina a rivelare tutto. Riguardo il brano, potrebbe invogliarmi all'acquisto eventuale. 13 Compositivamente è davvero un ottimo brano con un grande petrucci a dettare legge. Mangini non mi piace, non ha un briciolo di groove che ha invece il buon Portnoy... qui ancora più penalizzato dal mix di sneap che a costo di far suonare la ritmica ultracompatta ha appiattito dinamiche e suoni triggerando tutto il kit....ma vi ricordate come si apre awake? Io ogni volta che premo play sul lettore CD vengo percorso dai brividi!! Quella è una batteria vera che suona come deve suonare e suonata da un batterista con i controcaxxi! Ho ascoltato qualcosa anche dall'ultimo live e... niente, lì ho avuto la certezza...mangini non mi piace! Dopodiché lo stesso discorso vale x il reparto tastiere...rudess non è Moore purtroppo, ma tutto sommato ci può stare. Di myung non parla mai nessuno ma il suo apporto lo fa sempre in maniera eccelsa e infine LaBrie...qui canta bene ma concordo che le linee vocali non sono di certo memorabili. Ciò che sempre di più si verifica è che i musicisti causa COVID hanno avuto il tempo che dovrebbe essere normalmente necessario x scrivere musica e che invece in tutti questi anni non hanno avuto, e questo si riflette nella qualità dei lavori che stanno uscendo da un anno a questa parte... forse bisognerebbe imparare qualcosa da questo anomalo periodo...e mi mangio le mani se penso a quanti dischi sarebbero potuti essere dei capolavori se solo i musicisti avessero goduto del tempo necessario alla scrittura dei brani anziché subire le pressioni di un'etichetta e delle tournée! 12 Siamo sempre la.. ottimi musicisti , parte strumentale molto bella (lunga vita a petrucci) , ma quando canta james mi cala la notte. Non pretendo assolutamente che canti come in passato.. solo che noni comunica nulla. La musica e' bella anche per questo al di la dei tecnicismi o dei virtuosi. Per me lui e' l anello debole 11 @Max1 il polpettone non si batte ma visto il periodo io preferisco il crudo di mare,da buon barese 😂 10 @dariomet..pur non aspettando con ansia il nuovo album dei DT (visto il periodo di uscita mi basta la verzata e il polpettone) e scherzi a parte..il tuo ragionamento non fa una grinza!! anzi! 9 Cioè non vi lamentavate che ACDC o motorhead facevano sempre le stesse cose e vi lamentate con i dream?????? Io per coerenza non mi lamentavo prima e non mi lamento adesso .. anzi aspetto con ansia il nuovo album dei dream come aspetto con ansia metallica e Maiden 8 Se volessimo usare una metafora "culinaria", direi che in questo brano gli ingredienti sono grosso modo sempre gli stessi, ma miscelati in modo molto equilibrato. Il pezzo mi piace e credo che se l'album fosse tutto su questi livelli, potremmo essere di fronte a qualcosa di molto molto buono, anche migliore di D.O.T. (che a me non dispiace). L'incipit mi aveva fatto un po' preoccupare perché mi ricordava troppo LTE3, ma poi ho sentito subito l'impronta tipica dei Dream Theater. Devo dire che, a differenza di quanto accadeva troppo spesso, il brano non mi ha dato una sensazione di incollaggio forzato di parti troppo diverse, e questo è già positivo. Apprezzo anch'io la prestazione di Mangini (che comunque non ho mai disprezzato) ma, come per lil precedente album, non sono d'accordo con le critiche a LaBrie. Tenendo presente che le linee vocali non credo le abbia scritte lui, che canta comunque su tonalità più consone allle sue attuali possibilità, che comunque il suo timbro è sempre molto espressivo e che nel prog (anche prog metal) non è necessario avere per forza dei virtuosi della voce (cosa che purtroppo James non è più), trovo le critiche in larga parte pretestuose. Penso che siano altri i cantanti che cercano di arrivare dove non possono più (qualcuno ha detto Dickinson?), con risultati talvolta imbarazzanti. Nell'economia degli attuali DT secondo me James funziona ancora e non riesco ad immaginarmeli con un altro cantante, per quanto bravo e dotato. Il discorso live, purtroppo, è diverso, soprattutto per i pezzi storici del loro repertorio. 7 No. Proprio no. Da altre parti, abbastanza facile indovinare dove, un utente ha avuto l'ardire di scrivere una cosa del tipo, facendomi ridere non poco, "a livello compositivo siamo sui livelli di I&W" (vedere per credere), frase che ho riletto una decina di volte perché convinto di essermi perso dei pezzi per strada. O magari mi trovavo ancora io nel mondo dei sogni, e invece no. O magari sono gli strascichi del lockdown, o che ne so io. Siamo già in tarda mattinata, ma alzate la dose di caffeina per cortesia perché qui manco l'accordatura della chitarra è quella di I&W. Scoop a parte (ma meritava), sul brano, niente da dire: passo e attendo l'altra ora di brani fiducioso, perché a loro una chance la si da sempre. Una cosa devo dirla però, in senso buono: provo forte pena per LaBrie. Dire che le linee vocali di questo brano sono "piatte" è far loro un complimento. Ma dove vorrebbero condurre esattamente? 6 La Brie è da buttare, Mangini, bravissimo, ma una drum machine senza personalità. Rudess e Petrucci fanno le stesse robe da 20 anni. Purtroppo confermo che ormai non trovo più niente di appagante nell'ascolto dei DT. 5 @Painkiller: sulla salute di James anche io incrocio le dita. 4 Prova strumentale notevole e di gran gusto. Anche io trovo che le strofe e le linee vocali siano senza capo né coda. Sulla voce di James c’è poco da dire, qui non spinge molto e concordo che, al contrario del solito, anche su queste tonalità è poco emozionante. Per capirci, in “a dramatic…” ha il buon gusto di no strafare ma la sua prova a quel punto è ottima, e coinvolgente. Live ultimamente ha più bassi che alti, ma come ho avuto modo di scrivere in altra news, sembra malato, ha il viso gonfio tipico di chi prende farmaci, tipo cortisone etc….quindi innanzitutto spero di sbagliarmi e che stia bene, poi che recuperi forma e voce, perché dopo qualche anno tornerei volentieri a vederli live, anche per Mangini. 3 Sono sempre stato una vedova di Portnoy, mai con questo pezzo finalmente Mangini mi ha fatto innamorare. Ha sfoderato una prova impareggiabile, oltre che tecnicamente, anche di fantasia e gusto. Veramente un alieno. Su Petrucci ormai non so più che dire, ho terminato tutti i migliori aggettivi e le migliori lodi possibili. Aggiungiamoci inarrivabile per le sua capacità sia tecniche che compositive. 2 Allora, questa è una bella sorpresa da parte dei Dream Theater: il pezzo gira bene e strumentalmente ha un suo perché, proprio compositivamente parlando. Come già sottolineato da altri Mangini è mostruoso, ma anche Petrucci mostra il suo buon gusto a più riprese, questo mi mancava molto. Bello l'inciso strumentale che divide a metà il brano e ottimo anche il finale. La linea vocale però è terrificante, qui continuano ad esserci i maggiori problemi del gruppo: voce fin troppo effettuata e melodie che non portano da nessuna parte, si salva il finale che almeno possiede uno svolgimento significativo seppur breve. Detto questo le premesse sono incoraggianti e con questo singolo la curiosità di ascoltare il disco nuovo rimane dai. 1 Già ascoltata, non brutta ma onestamente a questo punto spero che diventino un gruppo strumentale o che cambino di corsa cantante; posso solo immaginare questo pezzo con alla voce Lande, Karevik, Khan o Englund cosa possa diventare. La Brie oramai è un computer, nel senso che se togliamo tutti gli effetti e "rinforzini" non rimane nulla.