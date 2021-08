ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS: a novembre esce ''Raise the Roof'', ascolta il primo singolo

A me invece Plant in queste versioni piace e molto. Il primo album con la Krauss è proprio bello. Salvo qualche sporadico album lui l'hard rock ha smesso di frequentarlo da almeno 40 anni. E la voce era già calata. La sua bravura ed intelligenza è stata quella di capire che doveva cantare altro per non rendersi ridicolo. E io non sono affatto un plantiano, anzi...