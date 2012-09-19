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Hexahedron – Live at Henie Onstad Kunstsenter

20/08/21
SUN OF THE SUNS
TIIT

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20/08/21
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Magick

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19/08/21
FRANTIC FEST (day 1)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE

20/08/21
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TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE

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28/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day one)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA

29/08/21
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06/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA

09/09/21
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

11/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA

13/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
SABATON: annunciato il nuovo album
14/08/2021 - 18:05 (84 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
31/01/2020
Live Report
SABATON + APOCALYPTICA + AMARANTHE
Alcatraz, Milano, 28/01/2020
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/08/2016
Intervista
SABATON
A tu per tu con Joakim Broden
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2014
Intervista
SABATON
I nuovi eroi - A tu per tu con Pär Sundström
23/09/2012
Live Report
SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
 
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