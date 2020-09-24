AEON: tornano con il nuovo album ''God Ends Here'', ascolta un brano

20/08/21
ULVER
Hexahedron – Live at Henie Onstad Kunstsenter
20/08/21
BRAINSTORM
Wall of Skulls
20/08/21
WOLVES IN THE THRONE ROOM
Primordial Arcana
20/08/21
OCEANHOARSE
Dead Reckoning
20/08/21
LEGIONS OF THE NIGHT
Sorrow is the Cure
20/08/21
SODOM
Bombenhagel [EP]
20/08/21
SUN OF THE SUNS
TIIT
20/08/21
WARKINGS
Revolution
20/08/21
BETWEEN THE BURIED AND ME
Colors II
20/08/21
SAEKO
Holy are We Alone
20/08/21
FRANTIC FEST (day 2)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE
21/08/21
FRANTIC FEST (day 3)
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE
28/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day one)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
29/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day two)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
06/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
09/09/21
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
11/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA
13/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
14/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA