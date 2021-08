IRON MAIDEN: ‘‘Stratego’’ è il secondo singolo da ‘‘Senjutsu’’

19/08/2021 - 19:01 (717 letture)



Simone "McCallon" Calloni 28 Mmmm... ma sapete che mi ha intrippato di più il precedente singolo? Questa l'ho ascoltata 7/8 volte e mi da l'impressione di "pilota automatico"... Devo confessare che da NPFTD in poi (sì, lo so, è un botto di tempo) non mi aspetto nulla di particolare e questo mi permette di godermi alla grande i pezzi che qua e là mi piacciono, senza più pensare al disco nella sua interezza, come invece facevo da ragazzino. Insomma, io Blood Brothers, Dance of Death, Montsegur, If eternity... me le sono godute e cantate a squarciagola anche senza amare particolarmente gli album da cui provengono. Forse per chi, come me, oggi fa un po' fatica coi Maiden ma li ama sempre tanto, questa può essere una strategia di sopravvivenza. In ogni caso, non vedo l'ora di ascoltare anche gli altri pezzi! 27 Gran bel pezzo, una cavalcata maideniana che mi ricorda alcune cose di powerslave 26 Solo una domanda. Perchè le chitarre così flaccide? Un brano come questo andrebbe sorretto da un accompagnamento robusto, incisivo, un po' sfacciato. Ne avrebbe solo da guadagnare, e si compenserebbe l'originaità scarsina. E' una scelta di produzione che francamente non capisco. E qui non c'entra avere sessant'anni. Per dare corpo e volume alle partiture di chitarra ritmica basta alzare i volumi, fare una buona compressione, buttarci qualche effetto e stare attenti in fase di missaggio. Peccato, qualcosa di buono nel pezzo c'è, e forse anche qualcosa di più, ma ci vuole un produttore che si imponga e sopratutto abbia voglia di far uscire un suono metal, anche tradizionale, ma metal. Davvero non capisco. 25 Nulla di che, onestamente per me hanno detto tutto quello che c'era da dire alla grande. Ora come molti campano di rendita, meglio comunque loro di altri vecchietti 24 Oh Stalin Mi pare che al tuo stadio di decomposizione già sentire tutto il resto e solo la voce più bassa, sa di miracoloso accontentati. 23 La voce sembra, volutamente registrata più bassa rispetto al resto! La sento solo io così ? Che dite? 22 Mi autocito dal commento 15 ahah! Ve la ricordate "Il cronista" dei Mambassa? Il ritornello la ricorda parecchio. 21 @7 sto fatto del cantato a “gallina strangolata” misa che solo io non lo sento,boh. Io sento un gran Dickinson qui,per l’età che ha 20 Questa cavalcata con il basso l'hanno spremuta a non finire ma da loro voglio solo ciò che è spudoratamente "vecchio" e "scontato" le novità che le facciano i giovani. 19 ...ordinato gia' da tempo.....gli irons sono un pezzo di cuore...up the irons..... 18 Ragazzi, sono ultrasessantenni. Sperare che suonino come su Powerslave è da illusi. E un po' stupido. Detto questo, a me piace parecchio. 17 Niente di particolare, mi manca l'aggressività degli esordi, ma continuo ad essere fan sfegatato quindi lo prenderò senza aspettarmi miracoli. 16 Agonia. 15 Mi pare un bel pezzo, classicheggiante ma non stantio, anzi. Il ritornello mi ricorda quello di un'altra canzone non metal, adesso ci penserò tre settimane fino a che non mi viene in mente... Sinceramente non capisco alcune critiche (più che critiche sono dei pistolotti lunghi, prolissi, ripetitivi, senza originalità... ricorda qualcosa?): ma cosa dovrebbero fare i Maiden? Non capisco proprio. 14 Quoto Argo, in tutto. Alla fine lo prenderò, ma due singoli e due skip sicuri, canzone davvero sciapa, un patchwork mal riuscito. Razzo. 13 Anche io preferisco the writing on the wall brano più particolare e meno studiato a tavolino...nel senso questo sarà probabilmente il singolo e quindi hanno cercato di fare un pezzo più immediato e orecchiabile. Comunque gli Iron possono fare tutto ormai non hanno più nulla da dimostrare ....pure la pubblicità del mulino bianco...saranno sempre loro 12 parere di pancia: i maiden sono leggenda e quello che fanno lo possono fare come e quando vogliono e sarà sempre un successo. parere obbiettivo: pezzo nella media si ascolta un pò un collage dei loro clichè a servizio del pezzo, secondo sempre il mio personalissimo parere funzionano meglio con pezzi più immediati e corti ora come ora e questo pezzo forse lo dimostra rispetto ad altri troppo prolissi ma come detto in un altra sede di commento tutto il contesto della lunghezza per me è collegabile alla loro età che avanza. Detto questo non prenderò questo disco come gli ultimi loro dischi, preferisco optare su altri gruppi ma essendo un gruppo fondamentale per tutti noi me compreso spero vivamente di rivederli live dopo che finalmente questa storia covid sarà finita in modo da poter andare in sicurezza. Ho notato che si è già fatto un gran parlare di questo disco come è giusto che sia in fondo son sempre gli iron maiden e fa parte del gioco. 11 Pezzo ingannevole, che parte con la famosa cavalcata. Poi il resto è la solita solfa senza capo ne coda. Ma a me che mi frega, mi basta avere una nuova copertina e libretto con scritto sopra "Iron Maiden" da sfogliare e leggere. 10 @Deathrider: Sono convinto che parlando di Maiden, così come di altre band storiche, tirare fuori 2 o 3 brani belli da un ultimo disco, che piacciono davvero, su 10 canzoni ad esempio, è tanto di cappello. Insomma dopo svariati anni e svariati dischi, non è mica semplice tirare fuori dal cilindro qualcosa di decente. 9 Personalmente l'ho trovato un bel pezzo, niente di eclatante, ma bello, sicuramente più interessante di writing on the wall. Sonorità che rifanno (purtroppo) il verso al sound che ha caratterizzato i maiden post Blaze. Non so, preferivo le sonorità precedenti, compresi i due episodi con Blaze che sono tutt'altro che brutti, ma questo è il percorso che hanno intrapreso e i fan come me, di vecchissima data, dovranno farsene una ragione. Insomma i tempi di powerslave non credo ritorneranno. Tornando in tema, mi piace come canzone, non è la classica canzone buttata li per racimolare ancora soldi e consensi da fans poco "imparziali" 8 La cosa più allucinante sono i commenti dei fan su You Tube: "Pezzo claaamorosoooo", "Brusssspakka". "la coppia Harris-Gers fa sfracelli" ecc. Beh anche io ho avuto dodici anni, anche a me son piaciuti i Maiden, anche io pensavo che "NPFTD" e "FotDark" fossero grandi album appena usciti, ma perchè ci volevo credere, anche se non era vero. "Gers è un grande chitarrista" dicevo, mentre in realta il suono affogava nel fango e mentre contemporaneamente Downing/Tipton facevano sfraceli vero con Painkiller, ma io ero talmente fan da non sentir ragione. Ora si, a distanza di anni, penso che "NPFTD" sia un bell' album, ma per il semplice fatto che gli album post reunion facciano tutti, più o meno, cagare. Suoni tenuti a freno come una caviglia cinta di catene a palla di ferro pesante tonnelate. Un suono che non esce mai, il solito pezzo messo nella solita padella, con la solita produzione che mortifica. Se non hai più idee, almeno degnati di produrre un suono che spacca, riempie, almeno quello. Mah, che vuoi che gliene importi? tanto sono tra i pochissimi che ancora vendono dischi comunque, e hanno mercato di livello assoluto per i sei continenti, anche semplicemente facendo "prot prot" dal culo. Boh, passo indietro rispetto al singolo precedente, che già non è granchè. 7 Sto pezzo (molto semplice, molto carino, con finalmente un buon pre chorus e chorus) vale più di tutto the final frontier messo assieme. Dopo i primi 7 capolavori questi possono permettersi di tirar fuori qualsiasi cosa. Dal folk al country, ma sempre saranno idolatrati. Nonostante l'evidente stanchezza del gruppo ed il fastidiosissimo cantato a "gallina strangolata" del vecchio Bruce. 6 Oh sí sí sí!!! Finalmente, cazzo! Up the Irons! 5 Nulla di particolare 4 Buon pezzo, non clamoroso ma orecchiabile. Non avrebbe sfigurato su Brave New World o su Dance of Death. Bel solo anche se poco sviluppato, con tre chitarristi sono sempre dell'opinione che si possa osare di più. Se avessero scelto questo come primo singolo avrebbe generato attese ben superiori rispetto a Writing on the wall, pezzo a mio giudizio sciapo. Purtroppo ho la sensazione che sarà uno dei pochi brani salvabili dell' album 3 Bella sorpresa questo Dickinson sugli scudi, forse anche grazie al fatto che parte piano ed esplode poi dopo, tra pre-chorus e ritornello, e alla chitarra che lo segue passo passo nella strofa. La nota più lieta, per me, è l'azzeccatissima linea vocale del ritornello, veramente piacevole. Meno in vista, rispetto a Gers, Dickinson e Harris, il resto della band forse, ma parlo dopo solo un ascolto e avendola ascoltata dal telefono, non propriamente il massimo per un ascolto dettagliato e cristallino di tutti gli strumenti. In ogni caso pezzo promosso, anche se probabilmente continuo a preferire The Writing on the Wall. Parliamo di due brani diversi nello stile, comunque. 2 Bellissimo brano! Mi piace molto. 1 Pezzo clamoroso,sono ringiovaniti.. quindi ora mi iberno e mi faccio svegliare il tre settembre