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24/09/21
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THE ROLLING STONES: è deceduto il batterista Charlie Watts
24/08/2021 - 20:08 (43 letture)

Indigo
Martedì 24 Agosto 2021, 20.33.41
2
Se anche i Rolling Stones perdono pezzi è veramente la fine di un'epoca Batterista leggendario di una band leggendaria
Max
Martedì 24 Agosto 2021, 20.25.35
1
Leggenda!!!!
RECENSIONI
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s.v.
ARTICOLI
27/06/2014
Live Report
THE ROLLING STONES
Circo Massimo, Roma, 22/06/2014
 
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