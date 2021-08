JINJER: il video ufficiale della titletrack ''Wallflower''

Loro sono semplicemente oltre, c'è poco da fare però stanno secondo me abusando un po'troppo della stessa formula, pezzo che parte soft e acustico pieno di parti pulite per poi avere esplosioni di furia cieca dove il growl della bella ucraina arriva come un'onda anomala, tutto bene per carità ma è come quando stai ascoltando un pezzo e sai già come andrà a progredire. Da questo punto di vista mi ricordano gli ultimi opeth prima della svolta prog rock, sicuramente meglio dei loro diretti antagonisti oceans of slumber