THE SLOW DEATH: in streaming il nuovo album ''Siege''

27/08/21
OBSCURITY
Skogarmaors
27/08/21
TOXIC RUIN
Nightmare Eclipse
27/08/21
EARTH MESSIAH
Svart (EP)
27/08/21
OSI AND THE JUPITER
Stave
27/08/21
LEPROUS
Aphelion
27/08/21
WORMWITCH
Wolf Hex
27/08/21
NUNSLAUGHTER
Red Is the Color of Ripping Death
27/08/21
SPIRIT ADRIFT
Forge your Future (EP)
27/08/21
SORTILEGE
Phoenix
27/08/21
CRIMSON FIRE
Another Dimension
28/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day one)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
29/08/21
ROAD TO LUPPOLO (day two)
PARCO COLONIE PADANE - CREMONA
02/09/21
FUROR GALLICO + CASTIGAMATT
Society Plaza Skatepark
06/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
09/09/21
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
11/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA
13/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
14/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)