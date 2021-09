METALLICA: una versione demo e la cover di Kamasi Washington di ‘‘My Friend of Misery’’

Varie riedizioni, il remaster, eppure mi aspettavo di più. Per capirci, di quel tour esiste il live shit-binge and purge, che è strepitoso. Varie versioni demo sono già uscite nei vari singoli dell’epoca, rimasterizzare un disco che già allora aveva un suono perfetto non serve. Mi aspettavo magari qualche inedito, o pezzi ti-arrangiati o ri-registrati oggi. Per chi invece non ha nulla di quanto sopra, allora la versione a tre CD è ottima, con l’album rimasterizzato, il disco con riffs e demos, ed il live. Per me le cover, almeno quelle che ho sentito, sono evitabili.