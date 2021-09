BRUCE DICKINSON: aggiornamenti sul nuovo album solista

03/09/2021 - 09:56 (446 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Bene!mi piacciono molto piu' i suoi dischi solisti che quelli dei maiden da dance of death ad ora..gran bel disco tiranny of souls,anche se in effetti si sente la mancanza di Smith,i s8oi riff grintosi ma eleganti,gli assoli melodici. 5 Io ho paura che i tempi non siano brevi, però chissà. Vedremo @Tino, se ci mette mano Roy Z potrebbe venire qualcosa di più snello e tagliente. Bisogna capire quando Bruce potrà andare in USA a registrare il benedetto discoIo ho paura che i tempi non siano brevi, però chissà. 4 Il riarrangiamento è una cosa molto interessante 3 Grazie @Blackiesan per aver evidenziato un passaggio non chiaro, ho sistemato. Aveva detto, ma se non erro queste informazioni risalgono a una vecchia intervista del 2017, che la sua intenzione è quella di riarrangiare e registrare con la sua formazione solista il pezzo, che non si discosterà comunque poi tanto da quanto fatto coi Maiden. 2 Tiranny è stato un buon album, ma un po’ inferiore ai due predecessori, si sentiva la mancanza delle melodie di Adrian Smith. Spero che Bruce si prenda il giusto tempo per comporre, e che ci regali altra bella musica. Gran personaggio il buon Bruce. 1 Quindi riregistrerà "If Eternity Should Fail" con la formazione da solista oppure quella canzone sarà solo lo spunto per la storia da narrare nelle altre canzoni?