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CARNIFEX: online il singolo ''Cold Dead Summer'' dal nuovo album
03/09/2021 - 11:22 (31 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
13/08/2018
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WE ARE DEATHCORE 2018 – DAY 2: CARNIFEX + A NIGHT IN TEXAS + DROWN IN SULPHUR + GUEST
Circolo Svolta, Rozzano (MI) - 06/08/2018
07/03/2011
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DYING FETUS + KEEP OF KALESSIN + CARNIFEX + FLESHGOD APOCALYPSE ed altri
Blackout, Roma, 04/03/2011
 
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