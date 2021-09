IRON MAIDEN: disponibile la playlist ufficiale di ‘‘Senjutsu’’

Acquistato nello store della mia città stanotte alla mezzanotte! Più per devozione che per reale fiducia: sono un trentenne, adoro i Maiden sia del primo periodo che del secondo ma The Final Frontier e The Book of Souls li ho veramente non digeriti, mi hanno dato l'idea di una band ormai a corto di ispirazione e poggiata solo sul mestiere. Inoltre il primo singolo di Senjutsu mi ha davvero lasciato perplesso, Stratego mi ha incuriosito di più ma senza grandi aspettative. Che dire? Mi sono letteralmente dovuto ricredere. Bel disco, ispirato, sentito, con due grandi pezzi. Non sarà ovviamente una pietra miliare della loro discografia ma è un bel disco. Dopo 4 ascolti merita un 72-75 su 100 per me, con la sola The Writing on the Wall bocciata e con gemme della tracklist Darkest Hour e Lost in a Lost World. Bentornati Maiden! Up the Irons!