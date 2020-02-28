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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: presentano il video di ''Change''
03/09/2021 - 17:22 (88 letture)

duke
Venerdì 3 Settembre 2021, 21.57.02
4
...pezzo carino....
fasanez
Venerdì 3 Settembre 2021, 21.18.45
3
Proprio oggi riascoltavo Aeromantic, bellissimo. Il nuovo devo prenderlo. I migliori nel loro genere, grandi!
Padre maronno
Venerdì 3 Settembre 2021, 21.09.48
2
Bravo Tino! oggi mi sono ascoltato l'album nuovo e devo dire che NON C'È un pezzo brutto. Ormai nel suo genere hanno asfaltato completamente la concorrenza. Grandissimi!
Tino
Venerdì 3 Settembre 2021, 19.50.51
1
Gran bel pezzo, ma quando mai ne hanno fatto di brutti? Sono la cosa più credibile e di qualità sfacciatamente anni 80 senza scadere nel ridicolo che si sia mai sentita nel nuovo millennio. C'è bisogno di roba così, ossigeno puro
RECENSIONI
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