TEMPERANCE: annunciato il nuovo album ''Diamanti'', ascolta un singolo

Molto bene, attendo con molta curiosità questa nuova uscita, vedremo che ne verrà fuori. Il singolo mi sembra interessante, ma ho bisogno di altri ascolti per poterlo valutare meglio. Così, su due piedi, mi sembra leggermente meno ispirato di My Demons Can't Sleep, il principale singolo dell'album precedente, ma è un'idea estemporanea, devo verificare meglio. N.D.R. Loro mi fanno impazzire e My Demons Can't Sleep è, per me, un ottimo brano, per cui questo singolo mi sembra comunque, di primo acchito, molto valido ed apprezzabile.