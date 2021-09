WHITESNAKE: una data in Italia con gli Europe nel 2022

07/09/2021 - 15:43 (183 letture)



5 @Yngui: devi averli visti tante volte dal vivo gli Europe per dire così… 4 Due cantanti totalmente senza voce ma proprio senza senza. Direi da evitare 3 Dai che con Dino si torna ai fasti di Lovehunter. E se Luppi è in formazione con Dino possono fare Burn e Stormbringer perfettamente. Attendo You keep on moving con trepidazione. 2 Se posso ci vado, soprattutto per gli Europe, che ahimé non ho mai visto. I Whitesnake li ho visti al Mediolanum con i Leppard e l'acustica (almeno da dov'ero io) era talmente oscena che non saprei dire non come ha cantato Coverdale ma… SE ha cantato 😐 … mi piacerebbe comunque che tirassero fuori qualche pezzo in più della prima fase, ma dubito. 1 Cavoli, che bella accoppiata. Spero di riuscire ad andarci, anche perché gli Europe dovrebbero far uscire il nuovo album. Anche se David fatica sui toni alti, la sua voce calda sui medi e bassi mi mancherà un sacco.