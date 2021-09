IRON MAIDEN: il video ufficiale di ''Stratego''

09/09/2021 - 09:27 (205 letture)



7 Pure a me sti video hanno stancato. Sono davvero lontani i bei tempi in cui i Maiden comparivano nei videoclip in carne ed ossa. Non vorrei sparare un'eresia ma l'ultima volta è stata per Different World quando oltre al solito video cartone animato era stato girato un ulteriore video in studio mentre registravano la canzone. 6 Anche io non ne posso più di questi video (anche se questo è un pò meglio del primo), comunque grande pezzo. 5 Per quanto stia apprezzando il disco, e il video di WOTW, avrei preferito anche un video vecchio stampo, con la band a suonare, magari nel contesto orientale cui si ispira il brano. 4 E' una mia sensazione e tale deve rimaneghe, ma sia la canzone che il video hanno un che di Rushesco. 3 Boh...a me personalmente questi video cartone animato non piacciono...Sara' la moda ma sinceramente rimpiango i pochi e vecchi videoclip...quelli veri....poi la canzone sottotono....lasciamo stare! 2 CHE BRUTTO VIDEO 1 Devo essere sincera? Sono leggende da sempre e leggende rimangono, ma a me non emozionano più da tempo, comunque ascoltero' l'intero disco. Chissà forse cambio idea..