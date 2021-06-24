APOSTOLICA: ecco la clip di ''Sanctus Spiritus''

10/09/21
REPLICANT
Malignant Reality
10/09/21
ABORTED
ManiaCult
10/09/21
LVCIFYRE
The Broken Seal
10/09/21
METALLICA
The Metallica Blacklist
10/09/21
STEVE HACKETT
Surrender Of Silence
10/09/21
APRIL 21ST
Courage is Born from Fear (EP)
10/09/21
METALLICA
Metallica - 30th Anniversary Remaster
10/09/21
INFERI
Vile Genesis
10/09/21
WHITERED LAND
The Endless Journey
10/09/21
ANETTE OLZON
Strong
10/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
11/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO MORATO - BRESCIA
11/09/21
DEATH OF SUMMER METAL FEST
R'N'R SPORTING CLUB - CONTIGLIANO (RI)
13/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
14/09/21
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/09/21
METALITALIA.COM FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA