RECKLESS LOVE: presentano il nuovo singolo ''Outrun'', in Italia per tre date il prossimo marzo

10/09/2021 - 11:16 (68 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Carino, ma troppo costruito. 3 Ormai ci mettono sempre quel ritmo ballabile anni 80' che in generale non mi fa impazzire, il pezzo però è orecchiabile. 2 gran bel pezzo. Sempre ottimi Olli e compagni 1 Canzone orecchiabile, sonorità molto levigate, senza il classico "graffio" hard rock; purtroppo i Reckless Love sono diventati questi, inutile farsi illusioni. Questa canzone è una copia della loro "Born To Break Your Heart", ancora più edulcorata e senza il riff d'impatto che almeno caratterizzava quel pezzo. Se uscirà l'album l'ascolterò ma non penso di trovarci dentro roba diversa da questa. Peccato...