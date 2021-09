BULLET FOR MY VALENTINE: la clip del nuovo singolo ''Shatter'' dal settimo album

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 E siamo a tre su tre: rispetto all'ultimo del 2018 si fa fatica a riconoscerli, sembra un'altra band ma per una volta tanto in senso positivo, eccome. Gli altri due singoli erano thrash-oriented, questo mi sembra più cadenzato e quindi sul groove metal. Davvero non vedo l'ora di sentire tutto il disco, stanno compiendo una svolta netta col passato e lo stanno facendo al meglio.