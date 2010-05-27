STEVE HACKETT: ecco la clip di ''Scorched Earth''

15/09/21
VEILBURNER
Lurkers in the Capsule of Skull
17/09/21
INSOMNIUM
Argent Moon
17/09/21
GHOSTHEART NEBULA
Ascension
17/09/21
MONO
Pirgrimage of the Soul
17/09/21
WHYZDOM
Of Wonders and War
17/09/21
SATURNIAN MIST
Shamatanic
17/09/21
KADABRA
Ultra
17/09/21
CARCASS
Torn Arteries
17/09/21
OCCULSED
Crepitation of Phlegethon
17/09/21
APOSTOLICA
Haeretica Ecclesia
24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/09/21
METALITALIA.COM FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA
29/09/21
AMENRA
LINK - BOLOGNA
02/10/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
12/10/21
POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO
12/10/21
ABORTED + THE ACACIA STRAIN + BENIGHTED + FLEDDY MELCULY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
12/10/21
KORPIKLAANI + EQUILIBRIUM + NYTT LAND + JONNE (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)