EXODUS: ascolta ''Clickbait'', il secondo singolo da ''Persona Non Grata''

18/09/2021 - 11:55 (52 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Bella tirata, devo dire che vogliono fare un misto tra Blood In e Tempo, mi piace anche se di gran lunga preferisco il singolo precedente più diretto e più ignorante 1 Con gli exodus un c'è verso di tirare ì fiato, un po troppo brutali per i miei gusti ottantiani, ma stravedo per quei due lì hunting/holt.