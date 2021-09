DREAM THEATER: online il nuovo singolo ‘‘Invisible Monster’’

22/09/2021 - 11:25



Simone "McCallon" Calloni 5 Mico a me piace anche il lato più soft dei Dream, non sono un fissato solo della loro parte piu ultratecnica e progressiva. La canzone in questione anche per me è carina nelle melodie e nella struttura , solo il ritornello mi fa pietà.. ma a james non si può chiedere di piu... solo non riesco a capire dove sentire le armonie diverse... 4 Carina dai, qualche armonia leggermente inedita per loro, ma alla fine fine destinata al mio dimenticatoio personale assieme alle varie You Not Me, I Walk Beside You, Forsaken, Paralysed ecc..... 3 Hit per Virgin Radio, facile e accessibili a tutti. I DT sono soliti fare canzoni cosi, anche nei precedenti lavori. Non capisco cosa intendi per nuove sonorità... non hanno spostato nulla del loro repertorio, è solo una canzone non ultratecnica e piu semplice nella composizione.. 2 Altro bel pezzo al pari del precedente "The Alien". Ho grandissime aspettative per questo ultimo album che uscirà il mese prossimo. 1 Sempre immensi, ci fanno sentire anche qualche nuova sonorità... in mezzo alle solite loro naturalmente...