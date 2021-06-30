      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/09/21
SKEPTICISM
Companion

24/09/21
FORGETTING THE MEMORIES
Vemod

24/09/21
ISKANDR
Vergezicht

24/09/21
MANDOKI SOULMATES
Utopia for Realists - Hungarian Pictures

24/09/21
POP. 1280
Museum On The Horizon

24/09/21
UNTO OTHERS
Strength

24/09/21
URIAH HEEP
Every Day Rocks (Box-Set)

24/09/21
TENTATION
Le Berceau des Dieux

24/09/21
WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER
Das Album

24/09/21
SPIRIT BOMB
Tight

CONCERTI

24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

24/09/21
LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO
ZIGGY CLUB - TORINO

25/09/21
METALITALIA.COM FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

25/09/21
SAN LEO
ZIGGY CLUB - TORINO

28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA

29/09/21
AMENRA
LINK - BOLOGNA

02/10/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/10/21
POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO
SINISTER GHOST: firmano con Ad Noctem Records
22/09/2021 - 11:37 (34 letture)

ALTRE NOTIZIE
22/09/2021 - 11:37
SINISTER GHOST: firmano con Ad Noctem Records
30/06/2021 - 00:20
SINISTER GHOST: al lavoro sul disco di debutto
ULTIME NOTIZIE
22/09/2021 - 12:06
KREATOR: iniziate le registrazioni del seguito di ''Gods of Violence''
22/09/2021 - 11:51
DARK FUNERAL: completate le registrazioni del nuovo album
22/09/2021 - 11:44
KANAAN: ecco la clip di ''Bourdon'', il secondo singolo da ''Earthbound''
22/09/2021 - 11:32
TREMONTI: il lyric video della nuova ''Now and Forever''
22/09/2021 - 11:25
DREAM THEATER: online il nuovo singolo ‘‘Invisible Monster’’
21/09/2021 - 17:15
FULL OF HELL: il video ufficiale di ''Eroding Shell''
21/09/2021 - 15:40
CRAZY LIXX: pubblicano il singolo ''Reach Out''
21/09/2021 - 15:08
MALPAGA REVENGE: confermata l'edizione di fine settembre
21/09/2021 - 14:15
HESPERIA: guarda il video di ''Romana Italia'' dall'ultimo disco
21/09/2021 - 11:07
CRIMINAL: pubblicato un brano dall'ultimo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     