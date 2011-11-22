      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/09/21
FEANOR
Boundless I Am Free

01/10/21
ROTH
Nachtgebete

01/10/21
LIGHT OF THE MORNING STAR
Charnel Noir

01/10/21
FULL OF HELL
Garden of Burning Apparitions

01/10/21
ENSLAVED
Caravans to the Outer Worlds (EP)

01/10/21
RUUMISTO
Nälkäjärvi

01/10/21
KRYPTOS
Force of Danger

01/10/21
KATATONIA
Mnemosynean

01/10/21
GRAB
Zeitlang

01/10/21
KK`S PRIEST
Sermons of the Sinner

CONCERTI

28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA

29/09/21
AMENRA
LINK - BOLOGNA

02/10/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/10/21
POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO

12/10/21
ABORTED + THE ACACIA STRAIN + BENIGHTED + FLEDDY MELCULY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/21
KORPIKLAANI + EQUILIBRIUM + NYTT LAND + JONNE (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/10/21
TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

19/10/21
DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
PATHOLOGY: tornano con il nuovo ''The Everlasting Plague'', ascolta un brano
27/09/2021 - 09:43 (37 letture)

RECENSIONI
80
75
ARTICOLI
22/11/2011
Intervista
PATHOLOGY
Saremo sempre più brutali
 
ALTRE NOTIZIE
27/09/2021 - 09:43
PATHOLOGY: tornano con il nuovo ''The Everlasting Plague'', ascolta un brano
27/01/2021 - 11:04
PATHOLOGY: iniziate le registrazioni del nuovo album
03/08/2019 - 16:09
PATHOLOGY: pubblicata la clip di un nuovo brano
03/06/2019 - 20:44
PATHOLOGY: firmato un accordo con Pavement Entertainment; nuovo disco ad agosto
02/01/2018 - 14:00
PATHOLOGY: a marzo la ristampa di 'Throne Of Reign'
08/06/2017 - 09:28
PATHOLOGY: online un altro brano
12/05/2017 - 04:30
PATHOLOGY: a luglio il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
24/11/2015 - 15:43
PATHOLOGY: firmano per Comatose Music
10/07/2014 - 23:45
PATHOLOGY: ascolta un nuovo brano
21/05/2014 - 22:59
PATHOLOGY: svelata la copertina del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
27/09/2021 - 12:39
JEFF SCOTT SOTO: guarda la clip di ‘‘Don't Let It End’’ con Dino Jelusick e Howie Simon
27/09/2021 - 12:29
IMPERIAL TRIUMPHANT: a novembre il live album ''An Evening with Imperial Triumphant''
27/09/2021 - 12:18
TOXIC YOUTH: il video di ''Milano Rendez Vous'' dall'ultimo disco
27/09/2021 - 11:51
DEATH SS: tutti i dettagli del nuovo album ''Ten''
27/09/2021 - 09:40
NOLTEM: ascolta ''Beneath the Dreaming Blue'' dal nuovo album
27/09/2021 - 09:34
DOEDSVANGR: dettagli e singolo del nuovo album ''Serpents Ov Old''
26/09/2021 - 18:37
PROSCRIPTOR MCGOVERN`S APSU: previsto per novembre il disco di esordio, ecco il primo singolo
26/09/2021 - 18:23
STATUS QUO: deceduto il fondatore Alan Lancaster
26/09/2021 - 18:18
THE DARKNESS: ecco la clip di ''Jussy's Girl''
26/09/2021 - 17:11
FIREWOLFE: in arrivo un nuovo disco, ascolta un breve trailer
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     