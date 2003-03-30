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Boundless I Am Free

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RUUMISTO
Nälkäjärvi

01/10/21
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Sermons of the Sinner

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Mnemosynean

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RONNIE ATKINS
4 More Shots (The Acoustics)

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LIGHT OF THE MORNING STAR
Charnel Noir

01/10/21
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Force of Danger

01/10/21
ROTH
Nachtgebete

01/10/21
ENSLAVED
Caravans to the Outer Worlds (EP)

01/10/21
FULL OF HELL
Garden of Burning Apparitions

CONCERTI

28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA

29/09/21
AMENRA
LINK - BOLOGNA

02/10/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/10/21
POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO

12/10/21
ABORTED + THE ACACIA STRAIN + BENIGHTED + FLEDDY MELCULY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/21
KORPIKLAANI + EQUILIBRIUM + NYTT LAND + JONNE (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/10/21
TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

19/10/21
DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
GAMMA RAY: il live video di ''Heading for Tomorrow''
27/09/2021 - 23:41 (36 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/07/2011
Live Report
DREAM THEATER + GAMMA RAY + ANATHEMA
Ippodromo Delle Capannelle, Roma, 04/07/2011
30/03/2003
Articolo
GAMMA RAY
La biografia
 
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