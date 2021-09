JUDAS PRIEST: sospeso il tour a causa di problemi di salute di Richie Faulkner

Richie è stato operato d'urgenza, le sue condizioni sono stabili. Lo riferisce la moglie via Twitter.