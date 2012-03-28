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15/10/21
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

19/10/21
DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

21/10/21
H.E.A.T
LEGEND CLUB - MILANO
FUNERAL: tornano con il nuovo album ''Praesentialis in Aeternum'', guarda un video
29/09/2021 - 16:27 (88 letture)

d.r.i.
Mercoledì 29 Settembre 2021, 16.52.16
1
meravigliosa notizia!
RECENSIONI
80
80
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20/04/2018
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Defrag, Roma, 14/04/2018
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