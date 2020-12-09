      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/09/21
FEANOR
Boundless I Am Free

01/10/21
RUUMISTO
Nälkäjärvi

01/10/21
ROTH
Nachtgebete

01/10/21
KATATONIA
Mnemosynean

01/10/21
KK`S PRIEST
Sermons of the Sinner

01/10/21
RONNIE ATKINS
4 More Shots (The Acoustics)

01/10/21
LIGHT OF THE MORNING STAR
Charnel Noir

01/10/21
GRAB
Zeitlang

01/10/21
KRYPTOS
Force of Danger

01/10/21
ENSLAVED
Caravans to the Outer Worlds (EP)

CONCERTI

02/10/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/10/21
POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO

12/10/21
ABORTED + THE ACACIA STRAIN + BENIGHTED + FLEDDY MELCULY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/10/21
KORPIKLAANI + EQUILIBRIUM + NYTT LAND + JONNE (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/10/21
TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

19/10/21
DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

21/10/21
H.E.A.T
LEGEND CLUB - MILANO

04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)

06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

06/11/21
THE BLACK CROWES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
NYTT LAND: online la clip di ''Blood of the North''
29/09/2021 - 23:03 (27 letture)

ALTRE NOTIZIE
29/09/2021 - 23:03
NYTT LAND: online la clip di ''Blood of the North''
04/08/2021 - 17:25
NYTT LAND: guarda la clip di ''Svartravn''
08/07/2021 - 22:22
NYTT LAND: ecco un singolo dal nuovo album
10/06/2021 - 19:06
NYTT LAND: dettagli e primo singolo di ''Ritual''
09/12/2020 - 21:15
NYTT LAND: firmano con la Napalm Records
ULTIME NOTIZIE
30/09/2021 - 00:22
LORDS OF BLACK: guarda il video ufficiale di ''Bound to You''
30/09/2021 - 00:19
JOE BONAMASSA: ascolta la titletrack del nuovo album ‘‘Time Clocks’’
30/09/2021 - 00:16
TERAMAZE: disponibile il quarto singolo dal nuovo disco, ‘‘Untide’’
30/09/2021 - 00:15
EVEN FLOW: online l’inedita ‘‘Ray of Light’’
30/09/2021 - 00:07
SCORPIONS: annunciano il nuovo album ‘‘Rock Believer’’; a Verona nel 2022
29/09/2021 - 22:52
THE WOLF GARDEN: in arrivo a novembre il debutto, ecco ''The Silence Between the Stars''
29/09/2021 - 22:44
THE BIG DEAL: online la cover di ''Amaranthe'' dei Nightwish
29/09/2021 - 16:27
FUNERAL: tornano con il nuovo album ''Praesentialis in Aeternum'', guarda un video
29/09/2021 - 11:31
OOMPH!: Dero lascia la band
29/09/2021 - 01:03
ALTER BRIDGE: aggiornamenti sul nuovo album in arrivo nel 2022
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     