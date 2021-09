GHOST: online il nuovo singolo ''Hunter's Moon''

14 ...o anche rats. 13 Per me un gruppo bravo a scrivere dei buoni singoli e niente di più. In questo caso, per essere un singolo di lancio mi sembra abbastanza moscio e banale. Dance Macabre come biglietto da visita lo supera su tutta la linea, era decisamente più energico. 12 Non rispondo a nessuno in particolare, beninteso, ma non lo hanno vinto a caso un Grammy. Il talento c'è. Questa, per essere una traccia tratta da una OST, non è niente male, imho. …. alzo il voto!Non rispondo a nessuno in particolare, beninteso, ma non lo hanno vinto a caso un Grammy. Il talento c'è. Questa, per essere una traccia tratta da una OST, non è niente male, imho. 11 Gli Abba sono di una caratura incommensurabile, loro mi piacciono ma solo in alcuni pezzi. Questo è carino ma niente più 10 Melodie vincenti e mai banali. 9 Gli ABBA, quelli veri, si son riuniti da poco, a 75 anni suonati. Pop svedese di lusso. Hanno sempre saputo fondere quella melodia di stampo beatlesiano con la dance 70 e quei ritornelli paraculi che ne hanno fatto una band di miliardari. Questi Ghost, svedesi pure loro, non hanno inventato niente, eccellono sicuramente nell'arte del paraculaggio. Immagino che prendano un disco di Abba o Beatles rovesciando i giri armonici, poi una spruzzatina di Doors (soprattutto il primo album) un pò di finto mistero come il fasullo licenziamento della band per creare scalpore, la solita paraphernalia paramassonica da palcoscenico, et voilà il pezzo,l'album e il tour sono fatti. 8 Gran pezzo come sempre. Musicalmente eccezionali. Sempre più BOC. Yeah! 7 Imbarazzanti, peggio degli Abba. Attirano un po' di attenzione con quel look pacchiano acchiappacitrulli, tipo slipknot e baby metal, ma 'musicalmente' fanno veramente pena! 6 Ottimo brano, in qualche modo "in scia" all'ultimo EP.... superslurp! 5 mai seguiti più di tanto. visti in qualche festival. ma i singoli sempre azzeccati 4 Grandi Ghost!!! 3 ....boh non li ho mai considerati metal...ma questa canzone non e' malaccio...ha qualcosa dei 69 eyes e dei paradise lost seconda meta' anni 90...staremo a sentire il disco completo. 2 Così, dal nulla, "de botto". Pezzo strano per essere un singolo, non così diretto come Dance Macabre ma che cattura subito con questo ritornello sempre iper melodico, su di un brano dalla costruzione particolare e pieno di dettagli non di poco conto (dal riff di tastiere del ritornello, agli effetti sulla voce di Tobias). Il loro sound della batteria però mi fa sempre impazzire, non so se il batterista è sempre Velazco (quello dell'ultimo disco/tour) ma non credo, comunque bellissime parti anche qui. Promossi, con meno fuochi d'artificio ma va bene così. 1 Sempre bravi!