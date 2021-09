DAVID BOWIE: in arrivo il disco inedito del 2001 ''Toy''

Da ragazza lo amavo😍.. Avevo poster e foto, che artista, un genio senza se e senza ma. Non nascono più così... Veramente ogni disco di Bowie è stato un successo. Gli ultimi 2/3 anche. Diciamo piuttosto che dal 2003 al 2013 non ha inciso niente. Che Blackstar, a prescindere dall'impatto del decesso, è un album straordinario. Poi questo "nuovo" disco che va a pescare pezzi degli anni '60 riarrangiati (come questa You've Got a Habit of Leaving) lascia il tempo che trova Se posso dire la mia sono in disaccordo col tuo commento. Gli ultimi due lavori soprattutto "Blackstar" sono autentici gioielli di musica e la gente continuava a filarselo. Se le persone si aspettavano la roba alla "Diamond Dogs" o Space Oddity", non erano veri fan anche perché Bowie aveva smesso da un po' di essere quel personaggio. Grande artista...ma obbiettivamente sara' una roba per i fans piu' accaniti...e' sempre pur vero che da anni è sopratutto prima della sua morte non se lo filava piu' nessuno...da parte mia sono parole pesanti...xo' non credo di avere cosi' torto.