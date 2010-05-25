AC/DC: disponibile il video di un brano dall'ultimo disco

01/10/21
KRYPTOS
Force of Danger
01/10/21
RUUMISTO
Nälkäjärvi
01/10/21
KATATONIA
Mnemosynean
01/10/21
ENSLAVED
Caravans to the Outer Worlds (EP)
01/10/21
FULL OF HELL
Garden of Burning Apparitions
01/10/21
LIGHT OF THE MORNING STAR
Charnel Noir
01/10/21
RONNIE ATKINS
4 More Shots (The Acoustics)
01/10/21
GRAB
Zeitlang
01/10/21
ROTH
Nachtgebete
01/10/21
KK`S PRIEST
Sermons of the Sinner
02/10/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
12/10/21
POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO
12/10/21
ABORTED + THE ACACIA STRAIN + BENIGHTED + FLEDDY MELCULY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
12/10/21
KORPIKLAANI + EQUILIBRIUM + NYTT LAND + JONNE (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
15/10/21
TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
19/10/21
DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
21/10/21
H.E.A.T
LEGEND CLUB - MILANO
04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
06/11/21
THE BLACK CROWES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)