LIMP BIZKIT: ''Dad Vibes'' è il nuovo singolo della band

02/10/2021 - 18:17 (65 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Sul terzo commento, nemmeno mi esprimo... Non ne vale nemmeno la pena, sarebbe come sparare sulla croce rossa... gente che nel 2021 non è ancora riuscita a fare pace con il fatto che le persone possano avere gusti diversi e l'oggettività non esista quando si parla di qualsiasi sfera relativa all'arte e alla creatività umana. Anche io non finisco mai di stupirmi. E te lo dice uno che non ama nessuna delle band citate da Jacopo, anzi, che le conosce più per fama che per altro. Trovo semplicemente fastidioso che la gente si senta in dovere di far sapere a un altro che non è legittimato ad ascoltare ciò che a lui/lei piace. Se mi piacciono i Korn, i Limp Bizkit o chi vuoi, devo giustificarmi. Se non disprezzo tutti i lavori dei Maiden dopo Seventh Son, devo giustificarmi. Se dei Metallica ho ascoltato l'ultimo album anzichè essermi fermato a Metal Up Your Ass, devo giustificarmi. Se ascolto i Rhapsody e ho più di quindici anni, devo giustificarmi. Ma facciamola finita, per cortesia. E imparate a scrivere una critica - sempre legittima - ma che sia una critica, non offese gratuite a gruppi, persone o ascoltatori. 5 Commenti del genere non mi fanno né caldo né freddo: ascolto nu metal ininterrottamente dal 2007 e insulti come i tuoi li ho sentiti spesso e non sarà certo questa l'ultima volta. 4 Tolleranza questa sconosciuta... 3 Sul primo commento di uno dei recensori, nemmeno mi esprimo... Non ne vale nemmeno la pena, sarebbe come sparare sulla croce rossa... Linkin Park, Limp Bizkit, Korn: la sacra triade dello sterco; difficile avere delle orecchie così foderate di m***@ tanto da metterli ai primi 3 posti dei propri "artisti" preferiti, eppure non si finisce mai di stupirsi 2 "Non so se cagare vomito, o vomitare merda" cit. 1 Questa (per me) è la notizia dell'anno. Il mio terzo gruppo preferito dietro solo ai Linkin Park e ai Korn. Conosco tutte le loro canzoni, dalle più note alle demo del '95 e finalmente tornano a pubblicare qualcosa di nuovo, ci voleva proprio. La colpa dei ritardi è solo di Fred Durst che in questi anni ha perso un sacco di tempo inutile senza apparente motivo. Devo dire che questa Dad Vibes è veramente una cafonata che rispecchia il loro stile e il rap di Freddy D rimane cazzone e col giusto tocco di ignoranza. Non un brano eccezionale (tutta la vita i singoli Ready to go e Endless Slaughter del 2013 e 2014) ma se davvero uscirà un nuovo disco so già che lo amerò a prescindere.