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LEGEND CLUB - MILANO

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MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
OMNIUM GATHERUM: disponibile il video ufficiale di ''Fortitude'' dal nuovo album
14/10/2021 - 15:27 (48 letture)

d.r.i.
Giovedì 14 Ottobre 2021, 17.42.11
1
La lentezza e la malinconia loro marchio di fabbrica qui li ritrovo con piacere, il migliore dei tre pezzi. Aspetto con ansia il full! Reckoning bella mentre Paragon non mi era piaciuta, non era a causa del nome che mi ricorda un ahimè candidato sindaco della mia città che fortunatamente non ha raggiunto il 3%, ma proprio perchè era bruttina.
RECENSIONI
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85
73
ARTICOLI
20/05/2011
Live Report
ROTTING CHRIST + OMNIUM GATHERUM + DAYLIGHT MISERY + DARKEND + altri
Init Club, Roma, 15/05/2011
 
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