OMNIUM GATHERUM: disponibile il video ufficiale di ''Fortitude'' dal nuovo album

La lentezza e la malinconia loro marchio di fabbrica qui li ritrovo con piacere, il migliore dei tre pezzi. Aspetto con ansia il full! Reckoning bella mentre Paragon non mi era piaciuta, non era a causa del nome che mi ricorda un ahimè candidato sindaco della mia città che fortunatamente non ha raggiunto il 3%, ma proprio perchè era bruttina.