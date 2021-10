VILDHJARTA: ascolta il nuovo album ''måsstaden under vatten''

15/10/2021 - 10:25 (44 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Questo senza dubbio me lo ascolterò al più presto. Erano fra i primi a fare puro djent in qualità di figliocci dei Meshuggah e la curiosità, dopo dieci anni, c'è eccome.