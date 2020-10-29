AEON: diffuso l'audio del nuovo album ''God Ends Here''

15/10/21
ALCATRAZZ
V
15/10/21
DEVIANT PROCESS
Nurture
15/10/21
ENGST
Vier Gesichter (EP)
15/10/21
SANTANA
Blessings and Miracles
15/10/21
NOLTEM
Illusions in the Wake
15/10/21
HATE
Rugia
15/10/21
AEON
God Ends Here
15/10/21
REAPING ASMODEIA
Darkened Infinity
15/10/21
CHERUBS
Slo Blo 4 Frnz & Sxy
15/10/21
SOL SISTERE
Sol Sistere
15/10/21
TWILIGHT FORCE + CYHRA + SILVER BULLET
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
16/10/21
GIÖBIA + RAWPOWER
ZIGGY CLUB - TORINO
19/10/21
DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
21/10/21
H.E.A.T
LEGEND CLUB - MILANO
22/10/21
FULCI + HELSLAVE
DEFRAG - ROMA
23/10/21
HYPERION (ITA) + GENGIS KHAN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
23/10/21
FULCI + CRAWLING CHAOS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
24/10/21
TOTAL RECALL + FULCI + RISE ABOVE DEAD
LEGEND CLUB - MILANO
29/10/21
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)
04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)