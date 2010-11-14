      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/10/21
VADER
Blitzkrieg in Texas: Live 2005

22/10/21
DAN LUCAS
The Long Road

22/10/21
PHANTOM FIRE
The Bust of Beelzebub

22/10/21
CATALYST CRIME
Catalyst Crime

22/10/21
LIVLOS
And Then There Were None

22/10/21
ARMORED SAINT
Symbol of Salvation Live

22/10/21
CRADLE OF FILTH
Existence is Futile

22/10/21
NECROFIER
Prophecies of Eternal Darkness

22/10/21
MASSACRE
Resurgence

22/10/21
COGNOS
Cognos

CONCERTI

16/10/21
GIÖBIA + RAWPOWER
ZIGGY CLUB - TORINO

19/10/21
DEEP PURPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

21/10/21
H.E.A.T
LEGEND CLUB - MILANO

22/10/21
FULCI + HELSLAVE
DEFRAG - ROMA

23/10/21
HYPERION (ITA) + GENGIS KHAN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/10/21
FULCI + CRAWLING CHAOS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

24/10/21
TOTAL RECALL + FULCI + RISE ABOVE DEAD
LEGEND CLUB - MILANO

29/10/21
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)

04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)

05/11/21
DISTRUZIONE + NEID + NECROFILI
TRAFFIC LIVE - ROMA
GATE: a dicembre uscirà ''Nord'', ascolta il primo singolo
16/10/2021 - 11:18 (26 letture)

ARTICOLI
21/06/2015
Live Report
SLIPKNOT + AT THE GATES + TEMPERANCE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 16/06/2015
29/12/2014
Live Report
AT THE GATES + TRIPTYKON
Fritzclub, Berlino, Germania, 20/12/2014
22/05/2014
Live Report
AT THE GATES + IMPALED NAZARENE + MASTER + ALTRI
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 17/05/14
17/01/2014
Intervista
TWILIGHT GATE + DAEGONIAN
Dalle nebbie del passato al cancello del presente
13/08/2012
Live Report
SADIST + RIUL DOAMNEI + STARGATE
Day III, Goose Festival, Castello di Zevio (VR), 04/08/2012
24/05/2012
Intervista
STARGATE
Space Metal: Symphonic-ProgPower-And-Cosmic-Epic Metal!
17/11/2010
Live Report
CATHEDRAL + THE GATES OF SLUMBER
Init, Roma, 14/11/2010
 
ALTRE NOTIZIE
16/10/2021 - 11:18
GATE: a dicembre uscirà ''Nord'', ascolta il primo singolo
09/10/2021 - 11:56
ETERNAL SILENCE: online la clip di ''Edge of the Dream'' da ‘‘Timegate Anathema’’
20/09/2021 - 20:50
BURIAL: i dettagli di ''Inner Gateways To The Slumbering Equilibrium At The Center Of Cosmos''
12/09/2021 - 12:06
MERCURY CIRCLE: il terzo singolo dal disco d'esordio è ''The Gates Wide Open''
09/07/2021 - 10:38
DANTALION: previsto a fine mese il nuovo album, ecco ''Gate to an Eternal Doom''
02/07/2021 - 14:50
AT THE GATES: il video ufficiale di ''The Nightmare of Being''
19/06/2021 - 11:45
AT THE GATES: disponibile il video ufficiale del nuovo singolo ''The Fall Into Time''
10/06/2021 - 00:00
ETERNAL SILENCE: ecco i dettagli di ‘‘Timegate Anathema’’, ascolta il primo singolo ‘‘Ancient Spirit
06/06/2021 - 18:55
LIONS AT THE GATE: ascolta ''Not Even Human'', brano di debutto degli ex-membri degli Ill Niño
01/06/2021 - 11:52
LIONS AT THE GATE: annunciata la nuova formazione degli ex-membri degli Ill Niño
ULTIME NOTIZIE
16/10/2021 - 11:35
CRAZY LIXX: ecco ''Rise Above'' da ''Street Lethal''
16/10/2021 - 11:25
EVERMORE: firmano con Scarlet Records
16/10/2021 - 11:03
ENUFF Z`NUFF: in arrivo il nuovo album di cover, ecco i dettagli
16/10/2021 - 10:57
THIRTY FATES: presentano il singolo ''The Pretender'' dal nuovo album
16/10/2021 - 00:27
DAVID BOWIE: ''Karma Man'' è il secondo brano estratto da ''Toy''
16/10/2021 - 00:19
YES: guarda il video di ‘‘Future Memories’’ dall'ultimo album
16/10/2021 - 00:18
PREMIATA FORNERIA MARCONI: ascolta il nuovo singolo ‘‘Worlds Beyond’’
16/10/2021 - 00:17
ERIC WAGNER: l’album postumo ‘‘In the Lonely Light of Mourning’’ uscirà a marzo
16/10/2021 - 00:13
COLONNELLI: ecco la clip di ''Uomo Morto nel Mio Letto'' dal nuovo album
15/10/2021 - 18:14
BEHEMOTH: guarda il video di ''Bartzabel'' dal nuovo live album ''In Absentia Dei''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     