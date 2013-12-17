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THERION: guarda il video ufficiale di ''Nocturnal Light''
19/10/2021 - 14:27 (161 letture)

Certamente
Martedì 19 Ottobre 2021, 18.56.54
2
Sarò superficiale, ma secondo me la modella scostumata è l'unica nota positiva. Il tipo che si sbrodola mi ricorda tanto Cinico TV.
Rob Fleming
Martedì 19 Ottobre 2021, 16.47.04
1
Canzone magnifica come magnifico è tutto l'album. I video invece sono sempre troppo criptici e minimali (come i vestiti delle modelle. Ma non mi lamento)
RECENSIONI
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