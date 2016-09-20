      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/10/21
VADER
Blitzkrieg in Texas: Live 2005

22/10/21
LIVLOS
And Then There Were None

22/10/21
OSUKARU
Starbound

22/10/21
KOLOSSUS
K

22/10/21
DREAM THEATER
A View from the Top of the World

22/10/21
SIXX A.M.
Hits

22/10/21
RED TO GREY
Balance of Power

22/10/21
CRADLE OF FILTH
Existence is Futile

22/10/21
NECROFIER
Prophecies of Eternal Darkness

22/10/21
DRACONICON
Dark Side of Magic

CONCERTI

21/10/21
H.E.A.T
LEGEND CLUB - MILANO

22/10/21
FULCI + HELSLAVE
DEFRAG - ROMA

22/10/21
WIEGEDOOD + PORTRAYAL OF GUILT
BLOOM - MEZZAGO (MB)

22/10/21
ANGEL MARTYR + HUMAN DECAY + SINISTER GHOST + COTARD SYNDROME
VEGAS - VIAREGGIO (LU)

23/10/21
HYPERION (ITA) + GENGIS KHAN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/10/21
FULCI + CRAWLING CHAOS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

24/10/21
TOTAL RECALL + FULCI + RISE ABOVE DEAD
LEGEND CLUB - MILANO

29/10/21
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)

04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)

05/11/21
DISTRUZIONE + NEID + NECROFILI
TRAFFIC LIVE - ROMA
NOTHGARD: presentato il singolo ''Dominion of Cain''
20/10/2021 - 14:50 (44 letture)

ALTRE NOTIZIE
20/10/2021 - 14:50
NOTHGARD: presentato il singolo ''Dominion of Cain''
17/07/2020 - 14:40
NOTHGARD: online il video ufficiale di ‘‘Lightcrawler’’
14/06/2020 - 19:04
NOTHGARD: annunciano il nuovo bassista
28/10/2018 - 10:57
NOTHGARD: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
19/10/2018 - 10:52
NOTHGARD: diffuso il video di ''Fall Of An Empire''
14/09/2018 - 14:50
NOTHGARD: presentato il video del nuovo singolo
09/08/2018 - 19:54
NOTHGARD: ecco i dettagli di 'Malady X' ed il video della titletrack
18/07/2018 - 00:22
NOTHGARD: ad ottobre il quarto disco
10/04/2018 - 20:41
NOTHGARD: firmano per Metal Blade Records
20/09/2016 - 20:03
NOTHGARD: guarda il video di The Sinner's Sake
ULTIME NOTIZIE
20/10/2021 - 15:01
WARDRUNA: rinviato al 2023 il tour, aggiunta una nuova data in Italia
20/10/2021 - 14:46
STAHLMANN: ascolta ''Wollust'' dal nuovo album
20/10/2021 - 14:40
SAINTED SINNER: ''Taste It'' è in arrivo il prossimo mese, online il video di ''Against the Odds''
20/10/2021 - 14:26
MAJESTICA: in arrivo a novembre una versione estesa di ''A Christmas Carol''
20/10/2021 - 14:14
GAAHLS WYRD: ascolta il singolo ''The Seed'' dal nuovo album
20/10/2021 - 01:02
LIVLOS: online la clip di ''Seize the Night'' dal prossimo album
20/10/2021 - 00:53
COGNOS: tutto l'album di debutto omonimo è ascoltabile in streaming
20/10/2021 - 00:40
PUDDLE OF MUDD: a breve in studio di registrazione
20/10/2021 - 00:23
IN FLAMES: in arrivo undici ristampe a novembre
20/10/2021 - 00:16
OBSCURA: guarda il video di When Stars Collide con Björn Strid
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     