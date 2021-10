LIMP BIZKIT: a breve l'uscita di ''LimpBizkit Still Sucks'', ecco i primi dettagli

29/10/2021



Simone "McCallon" Calloni 3 Dolcetto o scherzetto dunque. Come detto da Elluis, copertina terribile (peggio di quella di chocolate starfish) e dad vibes così così... mah il rischio che faccia schifo è alto ma ammetto che la curiosità è alta. Certo dieci anni di attesa per un qualcosa che forse sarà simile a gold cobra non è il massimo. Vediamo 2 La copertina è oltremodo orrenda, e pure il titolo non è bellissimo, avendolo tra l'altro scopiazzato dai Nofx... speriamo che almeno il contenuto sia meglio... 1 Cioè esce tra due giorni?? Non ci credo finché non lo vedo.