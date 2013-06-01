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FIREWIND: presentano ''New Found Power''
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RECENSIONI
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ARTICOLI
18/06/2013
Intervista
FIREWIND
A tu per tu con Bob Katsionis
05/06/2013
Live Report
FIREWIND + ASGARD
Pegorock, Pegognana (MN), 01/06/2013
 
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