PORCUPINE TREE: online ''Harridan'' dal nuovo album ''Closure/Continuation'', una data in Italia

2018, riguardo ad una eventuale reunion... “Direi che sono pari a zero, perchè io non sono fatto così. Io non torno indietro e non sono interessato a farlo. Voglio andare avanti, fare cose diverse, lavorare con gente diversa, esplorare tipi di musica diversi. Una reunion sarebbe per me un enorme passo indietro. Io sono fiero degli album che abbiamo fatto. Sono lì da ascoltare ma è un capitolo chiuso, finito. Abbiamo fatto 10 album in 15 anni. Personalmente ho creduto che fosse il momento di smettere e fare altro”.