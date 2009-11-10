      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

02/11/21
ABYSMAL GRIEF
Funeral Cult of Personality

05/11/21
TARDIGRADA
Vom Bruch bis zur Freiheit

05/11/21
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Tigress - Women Who Rock the World

05/11/21
THE THREE TREMORS
Guardians of the Void

05/11/21
CROHM
Paindemic

05/11/21
SONS OF SOUNDS
Soundphonia

05/11/21
OMNIUM GATHERUM
Origin

05/11/21
MORTIFERUM
Preserved In Torment

05/11/21
SARKE
Allsighr

05/11/21
SEEYOUSPACECOWBOY
The Romance of Affliction

CONCERTI

04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP (POSTICIPATO)
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)

05/11/21
DISTRUZIONE + NEID + NECROFILI
TRAFFIC LIVE - ROMA

06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

06/11/21
DISTRUZIONE + SOUTH OF NO NORTH
LIZARD CLUB - CASERTA

06/11/21
HATEFUL + GRUMO + MEMBRANCE
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA
LEAVES` EYES: presentano ''Black Butterfly'' da ''The Last Viking''
01/11/2021 - 21:27 (56 letture)

RECENSIONI
71
77
69
70
73
74
ARTICOLI
09/01/2018
Intervista
LEAVES` EYES
Di saghe vichinghe e cambiamenti
10/11/2009
Live Report
LEAVES` EYES
Lo show di Triora
 
ALTRE NOTIZIE
01/11/2021 - 21:27
LEAVES` EYES: presentano ''Black Butterfly'' da ''The Last Viking''
28/10/2020 - 15:14
LEAVES` EYES: guarda ''War of Kings'' dall'ultimo disco
21/09/2020 - 00:11
LEAVES` EYES: guarda il video di ‘‘Chain of the Golden Horn’’ dal nuovo disco
16/08/2020 - 12:27
LEAVES` EYES: online il nuovo singolo ‘‘Dark Love Empress’’ da ‘‘The Last Viking’’
10/08/2020 - 00:11
LEAVES` EYES: disponibile un trailer dal nuovo album ‘‘The Last Viking’’
22/07/2020 - 19:35
LEAVES` EYES: rivelati i dettagli del nuovo album ‘‘The Last Viking’’
17/09/2019 - 11:09
LEAVES` EYES: due date in Italia a dicembre con Forever Still, Sirenia e altri
19/08/2019 - 11:30
LEAVES` EYES: pubblicato il nuovo singolo
31/08/2018 - 07:45
LEAVES` EYES: ecco il video di 'Riders On The Wind'
12/01/2018 - 12:29
LEAVES` EYES: torneranno in Italia per una data a maggio
ULTIME NOTIZIE
01/11/2021 - 21:23
FIT FOR AN AUTOPSY: ''Pandora'' è il nuovo singolo
01/11/2021 - 21:19
DYNAZTY: in primavera il nuovo album, online il singolo ''Advent''
01/11/2021 - 21:09
HARDLINE: una data in Italia questo novembre
01/11/2021 - 21:04
LYNX: a fine mese il disco ''Watcher of Skies'', ecco il brano ''Lynx''
01/11/2021 - 20:59
ROYAL REPUBLIC: ''Back from the Dead'' è il nuovo singolo
01/11/2021 - 16:28
OPERA DIABOLICUS: il nuovo singolo da ‘‘Death on a Pale Horse’’ è ''Bring Out Your Dead''
01/11/2021 - 16:22
TURBULENCE: guarda il live video di ‘‘Dreamless’’
01/11/2021 - 16:13
GIRISH AND THE CHRONICLES: ‘‘Lover's Train’' è il primo singolo dal terzo disco in arrivo nel 2022
01/11/2021 - 16:05
THE HALO EFFECT: nuova band con ex-membri degli In Flames
01/11/2021 - 15:50
BEAST IN BLACK: ecco il video di ''Hardcore'' dall'ultimo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     