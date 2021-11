DARK FUNERAL: i primi dettagli del nuovo ''We Are the Apocalypse''

03/11/2021 - 15:10 (125 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Ho tutta la loro discografia... Senza ombra di dubbio la miglior black metal band svedese insieme ai cugini Marduk. Where Shadows è un mezzo capolavoro dopo alcuni lavori un pelo sottotono o quantomeno monotoni, spero che il nuovo segua la scia di quest'ultimo! Band da sostenere sempre e comunque anche per l'attitudine del far uscire materiale più raramente rispetto alla media ma sempre e comunque di qualuità, poi Lord Arhiman e Chaq Mol alle asce sono una garanzia. 1 Spettacolo😍non vedo l'ora