FIREWOLFE: presentano ''Pedal to Metal'' dal nuovo album

05/11/21
MORTIFERUM
Preserved In Torment
05/11/21
CRAZY LIXX
Street Lethal
05/11/21
SONS OF SOUNDS
Soundphonia
05/11/21
OMNIUM GATHERUM
Origin
05/11/21
THE THREE TREMORS
Guardians of the Void
05/11/21
SARKE
Allsighr
05/11/21
TARDIGRADA
Vom Bruch bis zur Freiheit
05/11/21
FANS OF THE DARK
Fans of the Dark
05/11/21
SCARECROW
Raise the Death`s Head
05/11/21
SEEYOUSPACECOWBOY
The Romance of Affliction
04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP (POSTICIPATO)
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
05/11/21
DISTRUZIONE + NEID + NECROFILI
TRAFFIC LIVE - ROMA
06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
06/11/21
DISTRUZIONE + SOUTH OF NO NORTH
LIZARD CLUB - CASERTA
06/11/21
HATEFUL + GRUMO + MEMBRANCE
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA